Pakistan ve Afganistan İstanbul'da Barış Görüşmelerini Yeniden Başlatıyor

Güncelleme:
Pakistan ve Afganistan, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda İstanbul'da barış görüşmelerine yeniden başlama kararı aldı. Görüşmeler, taraflar arasındaki gerginliği azaltmayı hedefliyor.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Pakistan ile Afganistan'ın Türkiye ve Katar'ın talebi üzerine İstanbul'da barış görüşmelerini yeniden başlatma kararı aldığını ifade etti.

Afganistan ve Pakistan, İstanbul'da sonuçsuz kalan barış görüşmelerini yeniden başlatıyor. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Pakistan medyasına yaptığı açıklamada, Pakistan ve Afganistan'ın İstanbul'da barış görüşmelerine yeniden başlama kararı aldığını ifade etti. Kararın Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine alındığını belirten Asif, gece ülkeye dönecek olan Pakistan heyetinden İstanbul'da kalmalarının istendiğini söyledi.

Afganistan devlet televizyonu RTA da çıkmaza giren görüşmelerin Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda İstanbul'da yeniden başlayacağını bildirdi. Pakistan devlet televizyonuna göre görüşmelerde Pakistan, Afganistan'ın militan gruplara karşı net ve etkili eylemde bulunması yönündeki temel talebine vurgu yapacak. İslamabad yönetimi, Afganistan'daki Taliban yönetimini Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'a (TTP) ev sahipliği yapmak ve Afganistan'dan Pakistan askerlerine saldırı düzenlemelerine imkan sağlamakla suçluyor. Afganistan ise bu iddiayı reddederek, grup üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını belirtiyor.

Geçici ateşkes ilan edilmişti

Pakistan, son dönemde sınır hattında TTP'nin düzenlediği saldırılara karşılık olarak 9 Ekim'de Afganistan'a hava saldırıları düzenlemişti. Afgan tarafı sınır boyunca Pakistan askeri mevzilerine ateş açmış ve gerginlik çatışmaya dönüşmüştü. Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla iki ülke arasındaki çatışmalar durmuş, ancak 14 Ekim'de yeniden başlamıştı. Pakistan ve Afganistan arasında 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan edilmişti.

İlk görüşme Doha'da, ikinci tur görüşmeler İstanbul'da yapılmıştı

İki ülke arasında Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri yapılmış, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda 19 Ekim'de "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya varılmıştı. İki ülke, 19 Ekim'de varılan ateşkesin uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürülmesi amacıyla 25 Ekim'de İstanbul'da yeniden görüşmelere başlamış ancak görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
