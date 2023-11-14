Pakistan'da geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi ile düzensiz göçmenler konusunu görüştü. Ticari ilişkiler ve göçmenlerin mallarının sorunsuz şekilde gönderilmesi ele alındı.

Pakistan ve Afganistan, düzensiz göçmenler konusunu görüştü

Pakistan'da geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi ile düzensiz göçmenler konusunu görüştü.

Dawn gazetesindeki habere göre, resmi ziyaret kapsamında başkent İslamabad'a gelen Azizi, Dışişleri Bakanlığı binasında Jilani ile bir araya geldi.

Görüşmede, ticari ilişkiler, düzensiz göçmenlerin Pakistan'da edindikleri malların Afganistan'a sorunsuz şekilde gönderilmesi ve bununla ilgili konular ele alındı.

Pakistan'dan sınır dışı edilen Afgan düzensiz göçmenler, ülkeden ayrılırken beraberlerinde nakit ve eşya götürme konusunda kısıtlamalar yaşadıklarını belirtiyor.

Pakistanlı yetkililere göre, ülkede çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.

İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'ı terk etmeleri gerektiğini bildirmişti. Bugti, 2 Kasım itibarıyla ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.