Pakistan ve Afganistan Arasındaki Barış Görüşmeleri Yeniden Başlıyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi, Pakistan ile Afganistan arasında 6 Kasım'da İstanbul'da yeniden başlaması planlanan barış görüşmelerinde olumlu sonuçlar elde edilmesinin beklendiğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin uzatılmasının ardından taraflar arasında gerçekleştirilecek barış görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan yönetimindeki Taliban rejimi ile 25 Ekim'de taraflar arasında İstanbul'da başlayan ve üç gün devam eden görüşmelere değindi. Andrabi, tüm ilgili kurumların İstanbul'daki görüşmelere katıldığını ve önemli konular üzerinde ayrıntılı müzakerelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Andrabi, Afganistan tarafının görüşmelerde Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve çeşitli terör örgütlerinin Afganistan topraklarındaki varlığını tanıdığını bildirdi. Ancak, Afgan yetkililerin bu gruplara karşı harekete geçmemek için çeşitli gerekçeler öne sürdüklerini belirten Sözcü, sınırın karşı tarafındaki terör unsurlarının varlığının, Pakistan'ın güvenlik endişelerini daha da güçlendirdiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, taraflar arasındaki diyaloğun hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, "anbean yorum yapmanın mümkün olmadığını" söyleyerek, Bakanlığın bu tür konularda ihtiyatlı davranma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

"Bir sonraki tur 6 Kasım'da planlanıyor"

Andrabi, taraflar arasında yeniden İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerin bir sonraki turunun 6 Kasım'da düzenlenmesinin planlandığını belirtti. Andrabi, söz konusu görüşmede olumlu sonuçların elde edilmesine yönelik umutlarını teyit ederek, kapsamlı detayların daha belirgin hale geleceğini bildirdi. Sözcü Andrabi, "Bunlar sabır ve soğukkanlılık gerektiren karmaşık ve hassas müzakereler. Yazılı güvence konusu da süregelen bir sürecin parçası, bir sonraki görüşmelerde daha net bir tablonun ortaya çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

"TTP'ye verilen destek sonlandırılmadıkça ilişkiler normale dönmeyecek"

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif de geçtiğimiz saatlerde İstanbul'daki barış görüşmelerine yeniden başlama kararı alındığını belirtmişti. Asif, Pakistan medyasına yaptığı açıklamada, kararın Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine alındığını belirterek, gece ülkeye dönecek olan Pakistan heyetinden İstanbul'da kalmalarının istendiğini söylemişti.

Bakan Asif ayrıca dün yaptığı bir açıklamada, Pakistan ile Afganistan arasındaki ilişkilerin, Kabil yönetiminin TTP'ye verdiği desteği sona erdirmediği sürece asla normalleşemeyeceğini belirtmişti. Asif, Afganistan'da TTP militanlarına ev sahipliği sağlayanların, teröristlerin Pakistan'a sızmasını engellemeleri gerektiğinin altını çizmişti. Pakistanlı Bakan açıklamasında, tüm Afgan hükümetini suçlamaktan kaçındığını, ancak hükümet içindeki birçok kişinin bu gruplara destek sağladığını kaydetmişti. Bakan ayrıca, Afgan rejiminin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve Pakistan'ın buna uygun şekilde karşılık verdiğini ifade etmişti.

Pakistan-Afganistan arasındaki diyalog

İslamabad yönetimi, Afganistan'daki Taliban yönetimini Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'a (TTP) ev sahipliği yapmak ve Afganistan'dan Pakistan askerlerine saldırı düzenlemelerine imkan sağlamakla suçluyor. Afganistan ise bu iddiayı reddederek, grup üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını belirtiyor. - İSLAMABAD