Pakistan ve Afganistan Arasında Barış Görüşmeleri Gerginliğe Neden Oldu

Pakistan İnformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İstanbul'da Afganistan heyetiyle yapılan barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sorumluluk kabul etmek yerine Afgan Talibanı suçu başkalarına atmaya, konuyu saptırmaya ve oyalama taktiklerine başvurdu. Bu nedenle diyalog, işe yarar bir çözüm getirmekte başarısız oldu" dedi.

Pakistan İnformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistanlı yetkililerle 25 Ekim'de İstanbul'da yapılan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Tarar, "Afgan tarafı sürekli olarak ana konudan saparak, diyalog sürecinin başlatıldığı temel noktadan kaçındı" dedi.

Pakistan'ın uzun süredir ülkeyi hedef alan militanlara karşı Kabil'den iş birliği talep ettiğini belirten Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, "Herhangi bir sorumluluk kabul etmek yerine Afgan Talibanı suçu başkalarına atmaya, konuyu saptırmaya ve oyalama taktiklerine başvurdu. Bu nedenle diyalog, işe yarar bir çözüm getirmekte başarısız oldu" diye konuştu.

Taliban rejiminden Doha'da imzalanan anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini defalarca talep ettiklerini vurgulayan Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, "Afgan Talibanı'nın anti-Pakistan teröristlere aralıksız desteği nedeniyle Pakistan'ın yoğun çabaları boşa çıktı" ifadelerini kullandı.

Taliban rejiminin Afgan halkına karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını ve bir savaş ekonomisinden beslendiğini kaydeden Pakistanlı Bakan Tarar, "Taliban, Afgan halkını gereksiz bir savaşa sürüklemeyi ve batırmayı arzuluyor" şeklinde konuştu. Tarar, Pakistan'ın her zaman Afgan halkı için barış ve refahı arzuladığını, savunduğunu ve bunun için büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirdi.

Katar, Türkiye ve diğer "dost" ülkelere "terörizm sorununa barışçıl bir çözüm getirmek için verdikleri destek ve samimi çabalar" nedeniyle teşekkür eden Tarar, Pakistan'ın güvenliğinin her şeyden önce geldiğinin altını çizerek, "İnsanlarının güvenliği Pakistan için en önemli konudur. Halkımızı terör tehdidinden korumak için gerekli olan her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz ve Pakistan Hükümetinin bu kapsamda teröristleri, onların sığınaklarını, destekçilerini ve yardım edenlerini yok etmek için gereken tüm kaynakları kullanmaya devam edeceğini vatandaşlarımıza temin ederiz" diye konuştu.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, Afganistan'daki Taliban yönetimini, yasaklı olan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'ı (TTP) gibi militan grupları barındırmakla suçluyor. İki ülke arasındaki 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki sınır hattı da bir başka anlaşmazlık olarak öne çıkıyor. Afganistan bu sınırı tanımazken, Pakistan bu hattın uluslararası sınır olduğunu savunuyor. Bu nedenle sınır boyunca sık sık çatışmalar, taciz ateşleri ve gerilim yaşanıyor. Pakistan, Afganistan içindeki bazı noktalara hava operasyonları düzenlerken, gerekçe olarak bu bölgelerde Pakistan'a saldırı düzenleyen militanların bulunduğunu öne sürüyor. Afganistan tarafı da bu saldırıları egemenlik ihlali olarak değerlendirerek karşılık veriliyor.

Geçici ateşkes ilan edilmişti

Pakistan, son dönemde sınır hattında TTP'nin kendi topraklarına düzenlediği saldırılara karşılık olarak 9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırıları düzenlemişti. Bu saldırıların ardından, Afgan tarafı sınır boyunca Pakistan askeri mevzilerine ateş açmış ve gerginlik çatışmaya dönüşmüştü. Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla iki ülke arasındaki çatışmalar durmuş, ancak 14 Ekim'de yeniden başlamıştı. Pakistan ve Afganistan arasında 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan edilmişti.

Doha'daki görüşme

İki ülke arasında Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri yapılmış ve Pakistan ile Afganistan, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda 19 Ekim'de "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya varmıştı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif yaptığı açıklamada, ateşkesin "kesinleştirildiğini" belirtmiş, her iki tarafın da "ayrıntılı konuları" görüşmek üzere 25 Ekim'de İstanbul'da tekrar bir araya geleceğini söylemişti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise tarafların tam ve anlamlı bir ateşkeste anlaştıklarını bildirmişti. - İSLAMABAD