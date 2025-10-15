Pakistan ve Afganistan Arasında 48 Saatlik Geçici Ateşkes

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında bugün yerel saat ile 18.00 itibariyle 48 saatlik geçici ateşkesin yürürlüğe girdiği belirtilirken, "Süreç boyunca iki taraf da bu karmaşık durumun çözüme kavuşturulmasına yönelik çaba sarf edecek" ifadeleri kullanıldı.

Pakistan ile Afganistan arasında devam eden çatışmalarda ateşkes kararına varıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan yönetimindeki Taliban'ın isteği doğrultusunda iki ülke arasında geçici ateşkes ilan edildiği belirtildi. Taraflar arasında yaşanan son sınır çatışmalarının ardından gelen karar, bugün yerel saat ile 18.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Açıklamada, Pakistan ve Afganistan arasındaki geçici ateşkesin 48 süreceği belirtilirken, "Bu süreç boyunca iki taraf da bu karmaşık durumun çözüme kavuşturulmasına yönelik dürüst çaba sarf edecek" ifadelerini kullanıldı.

Pakistan ordusu Kabil ve Kandahar'ı vurduğunu açıkladı

Açıklamadan kısa bir süre önce ise Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar vilayetinde patlama sesleri duyuldu. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın önemli merkezlerine mevki ve sığınaklarına hassas saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Afgan Taliban'ının saldırgan faaliyetlerine misilleme olarak önemli Kabil ve Kandahar'daki sığınakları hedef alındı. Söz konusu sığınaklar başarıyla imha edildi. Kandahar'daki saldırılar kapsamında Taliban'ın 4. taburu ve 6. sınır güvenlik tugayı tamamen etkisiz hale getirilirken, birçok yabancı ve Afgan asker de öldürüldü. Ayrıca Taliban'ın 4. tabur karargahı, 8. taburu ve 5. sınır tugayı da hedef vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, tüm bu hedeflerin titizlikle seçildiği ve sivil halktan izole edilerek başarıyla imha edildiği öne sürüldü.

Belucistan eyaletinde 20 Taliban askeri öldürüldüğü açıklandı

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan başka bir açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki sınır bölgesinde çıkan çatışmalarda 20 Taliban askerinin öldürüldüğü belirtildi. ISPR'in açıklamasında, "Taliban'ın bu sabah dört farklı noktada korkakça başvurduğu saldırılar Pakistan ordusu tarafından başarıyla püskürtülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"Pakistan Kabil'i vurmadı, yakıt tankeri patladı"

Afganistan tarafından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın başkent Kabil'e yönelik saldırısı yalanlanarak, patlamanın yakıt yüklü bir tankerden kaynaklandığı öne sürüldü.