Pakistan Ulusal Meclisi, silahlı kuvvetlerin kalkınma faaliyetlerinde yer almasını öngören yasa tasarısını kabul etti

Pakistan Ulusal Meclisi, 1952 Pakistan Ordu Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ordu, hükümetin talimatı veya onayı ile ulusal kalkınma faaliyetlerine katılabilecek. Ayrıca, ülkenin güvenliği veya orduyla ilgili hassas bilgileri açığa vuranlar 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Pakistan Ulusal Meclisi, silahlı kuvvetlerin ülkenin kalkınma faaliyetlerinde yer almasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1952 Pakistan Ordu Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Tasarıya göre, ordu, hükümetin ilgili makamlarının talimatı veya onayı ile doğrudan veya dolaylı olarak ulusal kalkınma, ulusal ve stratejik çıkarların ilerletilmesiyle ilgili faaliyetler yürütebilecek.

Öte yandan tasarıyla ülkenin güvenliği veya orduyla ilgili hassas bilgileri açığa vuranların 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının önü açıldı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin onaylaması halinde yasa tasarısı kanunlaşacak.