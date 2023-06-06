Üye Girişi
Haberi Paylaş
Pakistan Senatosu Başkanı Rusya ile Bağlarını Güçlendirmeye Kararlı

Pakistan Senatosu Başkanı Rusya ile Bağlarını Güçlendirmeye Kararlı

Politika Haberleri

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, ülkesinin ekonomi, ticaret, finans, enerji ve eğitim alanlarında Rusya ile bağlarını karşılıklı fayda ilkesi temelinde güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, ülkesinin ekonomi, ticaret, finans, enerji ve eğitim alanlarında Rusya ile bağlarını karşılıklı fayda ilkesi temelinde güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, resmi ziyaret kapsamında Moskova'da bulunan Sanjrani, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Sanjrani, toplantıda Matviyenko'ya bölgesel güvenlik durumu hakkında bilgi vererek, Cammu Keşmir tartışmasına ve bu sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarınca çözümüne vurgu yaptı.

Sanjrani, ülkesinin ekonomi, ticaret, finans, enerji ve eğitim alanlarında Rusya ile bağlarını karşılıklı fayda ilkesi temelinde güçlendirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Politika

Pakistan Ekonomi Rusya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title