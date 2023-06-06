Pakistan Senatosu Başkanı Rusya ile Bağlarını Güçlendirmeye Kararlı

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, ülkesinin ekonomi, ticaret, finans, enerji ve eğitim alanlarında Rusya ile bağlarını karşılıklı fayda ilkesi temelinde güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, ülkesinin ekonomi, ticaret, finans, enerji ve eğitim alanlarında Rusya ile bağlarını karşılıklı fayda ilkesi temelinde güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, resmi ziyaret kapsamında Moskova'da bulunan Sanjrani, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Sanjrani, toplantıda Matviyenko'ya bölgesel güvenlik durumu hakkında bilgi vererek, Cammu Keşmir tartışmasına ve bu sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarınca çözümüne vurgu yaptı.

Sanjrani, ülkesinin ekonomi, ticaret, finans, enerji ve eğitim alanlarında Rusya ile bağlarını karşılıklı fayda ilkesi temelinde güçlendirmeye kararlı olduğunu kaydetti.