Pakistan Seçim Komisyonu: Genel seçimler planlandığı gibi bu yıl yapılamayacak
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Pakistan Seçim Komisyonu, seçim bölgelerinin yeni nüfus sayımına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve bu sürecin 14 Aralık 2023'ten sonra ilave 90 güne ihtiyaç duyulacağını açıkladı. Bu nedenle, ülkede genel seçimler Mart 2024'ten önce gerçekleştirilemeyecek.
Pakistan Seçim Komisyonu, genel seçimlerin planlandığı gibi bu yıl yapılamayacağını duyurdu.
Pakistan Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, seçim bölgelerinin yeni nüfus sayımına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, bu sürecin eylülde başlayıp 14 Aralık'ta sona ereceğine işaret edilerek, 14 Aralık 2023'ün ardından da genel seçimler için ilave 90 güne ihtiyaç olacağı vurgulandı.
Buna göre, ülkede genel seçimler Mart 2024'ten önce yapılamayacak.
Eski Başbakan Şahbaz Şerif, genel seçimlerin Ekim veya Kasım 2023'te yapılacağını belirtmişti.