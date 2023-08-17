Pakistan Seçim Komisyonu: Genel seçimler planlandığı gibi bu yıl yapılamayacak

Pakistan Seçim Komisyonu, seçim bölgelerinin yeni nüfus sayımına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve bu sürecin 14 Aralık 2023'ten sonra ilave 90 güne ihtiyaç duyulacağını açıkladı. Bu nedenle, ülkede genel seçimler Mart 2024'ten önce gerçekleştirilemeyecek.