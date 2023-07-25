Pakistan Savunma Bakanı: Her Vatandaşın Silaha İhtiyacı Var

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ülkede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle her vatandaşın silaha ihtiyacı olduğunu söyledi. Asıf, zayıf kamu düzeni ve terör nedeniyle kendi güvenliği için silaha ihtiyaç olduğunu belirtti. Ülkede terör saldırıları ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinde artış gözlemleniyor.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ülkede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle her vatandaşın silaha ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin silah ruhsatı taleplerine onay veren Asıf, burada açıklamalarda bulundu.

Asıf, her vatandaşın zayıf kamu düzeni ve terör nedeniyle kendi güvenliği için silaha ihtiyacı olduğunu belirtti.

Mayısta, Sind, Pencap ve Belucistan eyaletlerinin sınırlarında organize suç örgütlerine karşı operasyon başlatılmış ancak 3 aylık operasyon bu çeteleri dağıtmada başarısız olmuştu.

Organize suç örgütlerinin yanı sıra ülkede terör saldırılarında da artış gözlemleniyor.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı düzenlendi ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı olmuş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.