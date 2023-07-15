Pakistan Savunma Bakanı Afganistan'a Tepki Gösterdi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, terör saldırılarının artmasına atıfta bulunarak, Afganistan'a tepki gösterdi. Bakan Asıf, komşuluk sorumluluklarını yerine getirmediği ve Doha Anlaşması'na uyma konusunda başarısız olduğunu belirtti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ülkesinde terör saldırılarının artmasına atıfta bulunarak, komşuluk sorumluluklarını yerine getirmediği ve Doha Anlaşması'na uyma konusunda başarısız olduğu gerekçesiyle Afganistan'a tepki gösterdi.

Bakan Asıf, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İslamabad'ın son 40-50 senede 5-6 milyon Afgan'a sığınma sağlamasına rağmen Pakistanlıların kanlarını döken teröristlerin Afganistan topraklarında güvenli bölgelere sahip olduğunu iddia etti.

Komşuluk sorumluluklarını yerine getirmediği ve Doha Anlaşması'na uyma konusunda başarısız olduğu gerekçesiyle Afganistan'a tepki gösteren Asıf, " Pakistan, toprağını ve vatandaşlarını korumak için tüm kaynaklarını kullanacak." ifadelerini kullandı.

Asıf'ın açıklamaları, Pakistan ordusunun Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da "güvenli bölgelere ve eylem özgürlüğüne sahip olmasından" ciddi endişe duyduğunu bildirmesinin ardından geldi.

Son günlerde Pakistan'daki terör saldırılarının ardından İslamabad yönetiminden Afganistan'a yönelik tepkiler arttı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 12 Temmuz'da militanların askeri karargaha saldırısında 9 asker ve 1 sivil hayatını kaybetmiş, 5 militan etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıyı, Şubat 2023'te kurulan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) isimli örgüt üstlenmişti.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde, 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Doha Anlaşması

ABD ile Taliban temsilcileri, yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerin ardından 29 Şubat 2020'de Doha Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmada yabancı askeri unsurların ülkeden çekilmesi, Afganlar arası diyaloğun başlaması, bazı Taliban liderlerinin adının uluslararası yaptırım listelerinden çıkartılması gibi hususlar yer almış ve esir değişimleriyle güven artırıcı önlemler öngörülmüştü.

Taliban, anlaşmayla El-Kaide gibi gruplara ülkeyi üçüncü taraflara karşı kullandırmama sözü de vermişti.