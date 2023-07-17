Pakistan Ordusu: Afganistan'daki Örgütler Ülkemizin Güvenliğini Tehdit Ediyor

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Pakistan Talibanı (TTP) ve diğer örgütlerin Afganistan'daki sığınaklarının ve hareket özgürlüklerinin ülkesinin güvenliğini etkileyen başlıca nedenlerden olduğunu söyledi. Son günlerde Pakistan'daki terör saldırılarının ardından İslamabad yönetiminden Afganistan'a yönelik tepkiler arttı.

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Pakistan Talibanı (TTP) ve diğer örgütlerin Afganistan'daki sığınaklarının ve hareket özgürlüklerinin ülkesinin güvenliğini etkileyen başlıca nedenlerden olduğunu söyledi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Munir, Ravalpindi'de Genelkurmay Başkanlığı'ndaki 258. Kolordu Komutanları Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Munir, TTP ve diğer örgütlerin Afganistan'daki sığınaklarının, hareket özgürlüklerinin ve son teknoloji silahlara ulaşabilmesinin Pakistan'ın güvenliğini etkileyen başlıca nedenlerden olduğunu söyledi.

Son günlerde Pakistan'daki terör saldırılarının ardından İslamabad yönetiminden Afganistan'a yönelik tepkiler arttı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinde terör saldırılarının artmasına atıfta bulunarak, komşuluk sorumluluklarını yerine getirmediği ve Doha Anlaşması'na uyma konusunda başarısız olduğu gerekçesiyle Afganistan'a tepki göstermişti.

Pakistan ordusundan 14 Temmuz'da yapılan açıklamada da Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da "güvenli bölgelere ve eylem özgürlüğüne sahip olmasından" ciddi endişe duyulduğu vurgulanmıştı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 12 Temmuz'da militanların askeri karargaha saldırısında 9 asker ve 1 sivil hayatını kaybetmiş, 5 militan etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıyı, Şubat 2023'te kurulan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) isimli örgüt üstlenmişti.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Doha Anlaşması

ABD ile Taliban temsilcileri, yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerin ardından 29 Şubat 2020'de Doha Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmada yabancı askeri unsurların ülkeden çekilmesi, Afganlar arası diyaloğun başlaması, bazı Taliban liderlerinin adının uluslararası yaptırım listelerinden çıkartılması gibi hususlar yer almış ve esir değişimleriyle güven artırıcı önlemler öngörülmüştü.

Taliban, anlaşmayla El-Kaide gibi gruplara ülkeyi üçüncü taraflara karşı kullandırmama sözü de vermişti.