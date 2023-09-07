Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin 'Savunma Günü' Ankara'da kutlandı

PAKİSTAN İslam Cumhuriyeti'nin 'Savunma Günü', Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in yanı sıra diplomat ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. Tören, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Milli marşların okunmasının ardından konuşma yapan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) barışı koruma çalışmalarına katkıda bulunan ülkelerden birisi olduğunu dile getirdi ve ülkesinin 240 milyonluk barışsever, enerjik nüfusuyla geliştiğini söyledi.

'İKİLİ İLİŞKİLERİMİZDEN GURUR DUYUYORUZ'

Cüneyd, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihe dayandığını vurgulayarak, "Kötü gününde de Pakistan'ın ve Pakistan halkının yanında yer alan Türk kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Türkiye ile tarihi, stratejik ve kapsamlı ikili ilişkilerimizden gurur duyuyoruz. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında gelişen savunma bağları ve iş birliği, Pakistan ile Türkiye arasındaki bu stratejik ikili ilişkilerin güçlü bir direğidir ve bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı teşvik etme çabalarına katkıda bulunuyor" dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜRAK: DOSTLUĞA SINIR ÇİZİLEMEYECEĞİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ise Pakistan'ın Milli Mücadele yılları ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda maddi ve manevi destekte bulunduğunu söyledi. Gürak, Pakistan tarafından aynı desteğin bugün de Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterildiğini hatırlatarak, bu dostluğun ve dayanışmanın Türk milleti tarafından daima saygı ve minnetle anıldığını belirtti.

Türkiye ile Pakistan arasında, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğine de dikkat çeken Gürak, "Savunma ve güvenlik alanındaki tecrübelerimizi Pakistan ile paylaşmak ve Pakistan'ın bu alandaki tecrübelerinden istifade etmek bölgesel ve küresel düzeydeki iş birliğimizi daha da güçlendirecektir. Son yıllarda Pakistan ve Türkiye'nin müşterek gerçekleştirdiği savunma sanayii projeleri, geçmişten gelen güçlü kardeşlik bağlarımızı geleceğe daha köklü şekilde taşımak adına önemli anlamlar içermektedir. Bundan sonra da hayata geçireceğimiz yeni projelerle, sınırların ve mesafelerin bizler için yalnızca fiziki olduğunu, kalplerimizdeki dostluğa bir sınır çizilemeyeceğini tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye'nin Pakistan ile ortak değerlere ve ortak hedeflere dayanan köklü ve sarsılmaz ilişkisinin bulunduğunu söyleyerek; ticaret, sanayi, savunma başta olmak üzere Pakistan ile her alanda daha yakın iş birliği içinde olacaklarını bildirdi.