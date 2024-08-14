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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Bağımsızlık Günü Kutlamaları

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde 78'inci bağımsızlık günü dolayısıyla bayrak çekme töreni düzenlendi. Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, törende yaptığı konuşmada, Pakistan'ın bağımsızlık mücadelesini simgeleyen bu günü kutladıklarını belirtti ve Pakistan'ın gelişimini vurguladı.

Pakistan'ın bağımsızlığının 78'inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde bayrak çekme töreni yapıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde 78'inci bağımsızlık günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, bayrak çekme töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan Junaid, Pakistan'ın 78'inci bağımsızlık gününün alt kıta Müslümanlarının ayrı bir vatan için verdikleri demokratik mücadelesini simgeleyen bir gün olduğuna dikkati çekerek, "Bugün, daha iyi bir gelecek için hayatlarını feda eden atalarımızın fedakarlıklarına saygılarımızı sunuyoruz. Şüphesiz ulus olma ve bağımsızlık, Tanrı'nın herhangi bir ulusa bahşettiği en güzel armağanlardan ikisidir" diye konuştu.

"Pakistan markasını tanıtmanın zamanı geldi"

Son 78 yılda çok yol kat ettiklerini ifade eden Junaid, Pakistan devletinin kuruluşunda çok sayıda yapısal ve tarihi zorlukla karşı karşıya kaldığını ve bu zorlukların 1947'de acil barınma, geçim ve desteğe ihtiyaç duyan milyonlarca mültecinin akınıyla daha da kötüleştiğini dile getirdi. Büyükelçi Junaid, sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet yapısı ve kurumları ile idari kaynaklar yoktu. Yine de halkımızın tüm bu zorluklara karşı kararlılığı yılmazdı. Bugün Pakistan, 240 milyondan fazla nüfusa sahip gelişen bir ülke ve uluslararası toplumun önemli bir üyesidir. Halkımız, asil ödüller kazanmaktan zirvelere ulaşmaya, yerli teknolojiler geliştirmeye, son teknoloji savunma üretimine, dünyanın en büyük ambulans hizmetini yürütmeye, yüksek kaliteli ihracat malları üretmeye kadar hayatın hemen her alanında parlaklığını gösterdi. Diğer tüm uluslar gibi Pakistan da çağdaş zorluklardan payına düşeni gördü, ancak kararlılığımız bununla eşit derecede ve daha güçlü. Tanrı Pakistan'a muazzam bir potansiyel ve kaynak bahşetti. Şimdi kurucu liderlerimizin ideallerine göre yaşamak ve ülkenin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasında rolümüzü oynamak bizim sorumluluğumuzdur. Artık 'Pakistan' markasını tanıtmanın zamanı geldi."

"Pakistan ve Türkiye her zaman yan yana"

Pakistan ve Türkiye ikili ilişkileri için "Hiçbir ülkede bunun benzerliği yok" diyen Büyükelçi Junaid, iki ülke arasındaki ilişkiyi kardeşlik ilişkisi olarak tanımladı. Pakistan ve Türkiye'nin her zaman yan yana durduğunu ve birbirini desteklediğini dile getiren Junaid, "Bugün boğazın üzerindeki köprüleri Pakistan bayrağı renklerine boyadıkları için Türkiye hükümetine yürekten teşekkürlerimizi sunarız. Tüm bu jestler, giderek güçlenen ilişkimizin bir kanıtıdır. Son olarak her iki ulusun da gelişmesinde önemli bir rol oynayan, Türkiye'de yaşayan çalışkan ve becerikli Pakistan diasporamıza saygılarımı sunmak istiyorum. Herhangi bir ikili ilişkinin gerçek gücü, insanlar arası temaslarda yatmaktadır. Milletlerin halkları arasındaki sevgi ve şefkat benzersizdir. Bu ilişkiyi beslemek ve korumak ve aynı zamanda bunu ticaret, iş, araştırma ve ortak girişimlerden oluşan sağlam temeller üzerinde daha da derinleştirmek omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklüyor" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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