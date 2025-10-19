Haberler

Pakistan ile Afganistan Kalıcı Ateşkeste Anlaştı

Pakistan ve Afganistan, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardılar. Taraflar, hayat pahalılığına dair endişeleri karşılamak ve uzun süreli barışı sağlamak amacıyla görüşmelerine devam edecekler.

Pakistan ile Afganistan arasında Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana devam eden ve geçtiğimiz hafta şiddetlenen çatışmalarda sona gelindi. İki ülke arasında Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülen ateşkes görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Pakistan ile Afganistan, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya vardı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif yaptığı açıklamada, ateşkesin "kesinleştirildiğini" belirterek, her iki tarafın da "ayrıntılı konuları" görüşmek üzere 25 Ekim'de İstanbul'da tekrar bir araya geleceğini söyledi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise tarafların tam ve anlamlı bir ateşkeste anlaştıklarını bildirdi.

Görüşmelere Türkiye ile birlikte aracılık eden Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, takip toplantılarının "ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenilir ve kalıcı bir şekilde uygulanmasını teyit etmek" amacıyla yapıldığını ifade etti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, Afganistan'daki Taliban yönetimini, yasaklı olan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'ı (TTP) gibi militan grupları barındırmakla suçluyor. İki ülke arasındaki 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki sınır hattı da bir başka anlaşmazlık olarak öne çıkıyor. Afganistan bu sınırı tanımazken, Pakistan bu hattın uluslararası sınır olduğunu savunuyor. Bu nedenle sınır boyunca sık sık çatışmalar, taciz ateşleri ve gerilim yaşanıyor. Pakistan, Afganistan içindeki bazı noktalara hava operasyonları düzenlerken, gerekçe olarak bu bölgelerde Pakistan'a saldırı düzenleyen militanların bulunduğunu öne sürüyor. Afganistan tarafı da bu saldırıları egemenlik ihlali olarak değerlendirerek karşılık veriliyor.

Geçici ateşkes ilan edilmişti

Pakistan, son dönemde sınır hattında TTP'nin kendi topraklarına düzenlediği saldırılara karşılık olarak 9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırıları düzenlemişti. Bu saldırıların ardından, Afgan tarafı sınır boyunca Pakistan askeri mevzilerine ateş açmış ve gerginlik çatışmaya dönüşmüştü. Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla iki ülke arasındaki çatışmalar durmuş, ancak 14 Ekim'de yeniden başlamıştı. Pakistan ve Afganistan arasında 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan edilmişti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
