Pakistan İİT Zirvesinde İsrail'e Karşı Somut Adımlar Atılmasını Umut Ediyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, yarın gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü toplantısında İsrail'e karşı somut adımlar atılması konusunda umutlu olduklarını bildirdi.

Sözcü Beluç, haftalık basın toplantısında AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, Pakistan'ın, İİT'den çıkacak uzlaşıyı destekleyeceğini belirtti.

İsrail'e karşı somut adımlar atılması konusunda zirveden umutlu olduklarını kaydeden Beluç, "Pakistan, yarın Riyad'da gerçekleştirilecek olan İİT zirvesinden büyük umutlar besliyor." diye konuştu.

Pakistan'ın amacının Gazze'de yaşanan katliamın sona erdirilmesi, insanların zorla yerlerinden edilmesinin durdurulması, kuşatmanın kaldırılması ve Gazze halkının insani yardıma erişiminin sağlanması olduğunu vurgulayan Beluç, "Son olarak, ( İsrail ) bu tehdidin Gazze'nin ötesine geçerek Batı Şeria ve Filistin'in komşu ülkelerine yayılmamasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Beluç, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği "iğrenç suçlardan" İslamabad'ın duyduğu derin endişeyi dile getirerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden Gazze'de "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısında bulunmasını istedi.

İsrail'in savunmasız sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin katliam gerçekleştirdiğini belirten Beluç, bu ülkenin, Gazze halkını yiyecek, su, barınak ve tıbbi hizmetlerden kasıtlı şekilde mahrum bıraktığını vurguladı.

Beluç, İsrail güçlerinin hiçbir cezayla karşılaşmadan insanlığa karşı suç işlediğini ifade ederek, topraklarından zorla tahliye edilen işgal altındaki insanlara karşı fosfor bombaları kullanıldığını ve nükleer soykırım tehditleri savrulduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.