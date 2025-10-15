Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan ile yaşanan sınır çatışmalarının ardından 48 saatlik geçici ateşkes ilan...

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan ile yaşanan sınır çatışmalarının ardından 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildiği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan ile yaşanan sınır çatışmalarının ardından 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildiği belirtildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
