Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan ile yaşanan sınır çatışmalarının ardından 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildiği belirtildi. - İSLAMABAD
