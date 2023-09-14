Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Hindistan'ın İslamabad'ı suçlaması sürpriz değil

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Cammu Keşmir'deki çatışmalarda güvenlik güçlerinin ölmesi sebebiyle Hindistan'ın İslamabad'ı suçlamasının sürpriz olmayacağını söyledi.

Haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beluç, Cammu Keşmir'de dün yaşanan çatışmalarda 3 Hint askerinin ve 1 polisin ölmesine ilişkin, Yeni Delhi'nin İslamabad'ı ülkenin iç meselelerinin içerisine çekme alışkanlığı olduğuna işaret etti.

Beluç, söz konusu çatışmalarda ölen güvenlik güçleri nedeniyle Hindistan'ın İslamabad'ı suçlamasının "sürpriz olmayacağını" söyledi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçiler ve askerler arasında dün çıkan silahlı çatışmalarda 2 direnişçi, 3 Hint askeri ve 1 polis hayatını kaybetmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.