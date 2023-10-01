Pakistan'da terör saldırılarının arkasında Hindistan istihbaratı suçlaması

Pakistan'da geçici hükümet İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, Hindistan'ın istihbarat kurumu Araştırma ve Analiz Kanadını (RAW), 29 Eylül'de 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının arkasında olmakla suçladı.

Ulusal basındaki haberlere göre Bugti, Kuetta şehrinde Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde Mevlid Kandili için bir araya gelen vatandaşları hedef alan terör saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugti, terör gruplarını ve faaliyetlerini destekleyenin kim olduğunu iyi bildiklerini belirterek RAW'ı 57 kişinin hayatını kaybetiği terör saldırılarının arkasında olmakla suçladı.

Bakan Bugti, RAW'ın Pakistan Talibanı'na (TTP) destek sağladığını iddia etti.

Yeni Delhi yönetiminden ise Bugti'nin suçlamalarına yönelik henüz cevap verilmedi.

Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesindeki cami yakınında 29 Eylül'de Mevlid Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde de camide intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 57 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi yaralanmıştı.