Pakistan'da İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi'nin tutukluluk süresi uzatıldı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 'devlet sırlarını ifşa etmekle' suçlandıkları dava nedeniyle tutukluluk süresi 14 gün daha uzatıldı.

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlandıkları dava nedeniyle tutukluluk süresini yeniden 14 gün uzattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, özel bir mahkemede eski Başbakan Han'ın ve eski Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlandıkları davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, Han ve Kureyşi'nin tutukluluk sürelerinin 26 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verdi.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski başbakanın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini 13 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasasını ihlal etmekten dava açmıştı.

İddialar

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre, ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güvensizlik oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak "Bence Başbakan'a karşı güvensizlik oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan'daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükumeti düşmüştü.