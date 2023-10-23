Pakistan'da İmran Han ve Şah Mahmud Kureyşi Devlet Sırları Yasası'ndan suçlandı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı. Mahkeme, tutuklu bulunan Han ve Kureyşi'nin suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi, resmi olarak Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kureyşi ile Han'ın yargılandığı davanın duruşması, tutuklu bulundukları Ravalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde yapıldı.

Özel Mahkeme Hakimi Abul Hasnat Zülkarneyn, "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılanan eski Başbakan Han ile eski Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi, Devlet Sırları Yasası kapsamında resmi olarak suçladı.

Han ile Kureyşi ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten dava açmıştı.

İddialar

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre, ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güven oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak "Bence Başbakan'a karşı güven oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan'daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı güven oyu önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.