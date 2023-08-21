Pakistan'da İmran Han protestoları: Muhalefet avukatı askeri mahkemede yargılanmak üzere teslim edildi

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda silahlı kuvvetlere ait kurumlara düzenlenen saldırılara karıştığı iddiasıyla muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'yle (PTI) bağlantılı bir avukat olan Haider Majeed askeri mahkemede yargılanmak üzere orduya teslim edildi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda silahlı kuvvetlere ait kurumlara düzenlenen saldırılara karıştığı iddiasıyla muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'yle (PTI) bağlantılı bir avukat olan Haider Majeed askeri mahkemede yargılanmak üzere orduya teslim edildi.

Dawn gazetesindeki habere göre, Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Mahkeme, 13 Ağustos'ta gözaltına alınan Haider Majeed'in serbest bırakılması talebini inceledi.

Ayrıca Lahor polisi, aynı mahkemeye olaya ilişkin 17 Ağustos imzalı bir rapor sundu.

Raporda Majeed'in, eski Başbakan Han'ın yeğeni olan avukat Hassan Niazi ile birlikte 9 Mayıs'ta başlayan protestolarda silahlı kuvvetlere ait kurumlara yönelik saldırılara karıştıkları gerekçesiyle askeri mahkemede yargılanmak üzere orduya teslim edildiği belirtildi.

Raporda, Majeed ve Niazi'nin aynı gün Abbottabad şehrindeki bir karakolda gözaltına alındığı kaydedildi.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 66 kişi, askeri mahkemelerde yargılanmak üzere silahlı kuvvetlere teslim edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından aralarında genel başkan yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda isim 9 Mayıs'taki gösterileri işaret ederek Pakistan Adalet Hareketi Partisinden istifa etmişti. Han ise istifaların zorla gerçekleştiğini savunarak ordunun bunun arkasında olduğunu öne sürmüştü.