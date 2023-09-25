Pakistan'da gözaltına alınan gazeteci serbest bırakıldı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a yakınlığıyla bilinen gazeteci İmran Riaz Han, 4 ay sonra serbest bırakıldı. Han'ın avukatı, serbest bırakılmanın uzun sürmesinin sebebinin zayıf yargı ve etkisiz anayasa olduğunu belirtti.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a yakınlığıyla bilinen ve 11 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci İmran Riaz Han, 4 ay sonra serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestoların ardından gözaltına alınan ve 11 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci İmran Riaz Han, evine döndü.

Gazeteci Han'ın avukatı Mian Ali Aşfak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin evine dönmesinin "sayısız zorluk, zayıf yargı ve etkisiz anayasa sebebiyle" uzun bir zaman aldığını belirtti.

Gazeteci Han, 11 Mayıs'ta Sialkot Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve kendisinden bir daha haber alınmamıştı.