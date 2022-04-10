Pakistan'da Imran Khan'ın başbakanlıktan alınması sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü

Pakistan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için dün güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı.

BİNLERCE KİŞİ PROTESTOLARA KATILDI

Khan'ın görevden alınmasının ardından Pakistan Tehreek-e-Insaf Partisi'nin destekçileri, Karaçi ve Lahor kentlerinde kararı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD'nin müttefiklerinin 'hain' olduğunu dile getirdi.