Pakistan'da Gilgit Baltistan bölgesinin yeni Başbakanı Hacı Gülbar Han oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Gilgit Baltistan Başbakanı Halid Hurşid'in 4 Temmuz'da sahte diploma sebebiyle mahkemece görevinden azledilmesinin ardından yerel mecliste yeni başbakanın seçilmesi için oylama yapıldı.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareket Partisinden (PTI) kopan bir grup milletvekili içerisinde yer alan Hacı Gülbar Han, 33 üyeli meclisten 19 oy olarak Gilgit Baltistan Başbakanı oldu.

Bazı PTI milletvekilleri ise seçimi boykot ederek oylamaya katılmadı.

Pakistan'da mahkeme, eğitim diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle eski Gilgit Baltistan Başbakanı Halid Hurşid'i 4 Temmuz 2023'te görevinden azletmişti.

Hurşid, 2020'de Gilgit Baltistan Başbakanı seçilmişti.