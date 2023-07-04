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Pakistan'da Gilgit Baltistan Başbakanı görevden azledildi

Pakistan'da Gilgit Baltistan Başbakanı görevden azledildi

Politika Haberleri

Pakistan'da mahkeme, eğitim diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle Gilgit Baltistan Başbakanı Halid Hurşid'i görevinden azletti. Mahkeme, Hurşid'in diplomasının sahte olduğunu tespit etti ve görevden alınmasına karar verdi. Hurşid, 2020'de Gilgit Baltistan Başbakanı seçilmişti.

Pakistan'da mahkeme, eğitim diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle Gilgit Baltistan Başbakanı Halid Hurşid'i görevinden azletti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gilgit Baltistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) mensubu Hurşid hakkındaki iddiaları görüştü.

Mahkeme, diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle Gilgit Baltistan Başbakanı Hurşid'i görevinden azletti.

Hurşid, 2020'de Gilgit Baltistan Başbakanı seçilmişti.

PTI üyesi Azad Keşmir Başbakanı Serdar Tanvir İlyas da yargıya hakaretten suçlu bulunarak 11 Nisan 2023'te görevinden azledilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Politika

İmran Khan Pakistan Politika Haberler

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