Pakistan'da Gilgit Baltistan Başbakanı görevden azledildi

Pakistan'da mahkeme, eğitim diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle Gilgit Baltistan Başbakanı Halid Hurşid'i görevinden azletti. Mahkeme, Hurşid'in diplomasının sahte olduğunu tespit etti ve görevden alınmasına karar verdi. Hurşid, 2020'de Gilgit Baltistan Başbakanı seçilmişti.