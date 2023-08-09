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Pakistan'da genel seçimler öncesi parlamento feshedildi

Politika Haberleri

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi parlamentonun feshedilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onaylandı. Ülkede genel seçimlerin 90 gün içinde yapılması beklenirken, seçimlere geçici hükümet ile gidilecek. Geçici hükümet başbakanı belirlenene kadar Başbakan Şerif görevine devam edecek.

Pakistan'da genel seçimler öncesi parlamento feshedildi.

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi parlamentonun feshedilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onaylandı. Ülkede genel seçimlerin 90 gün içinde yapılması beklenirken, seçimlere geçici hükümet ile gidilecek. Geçici hükümet başbakanı belirlenene kadar Başbakan Şerif görevine devam edecek.

Pakistan parlamentosunun 5 yıllık görev süresi 12 Ağustos'ta sona erecekti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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