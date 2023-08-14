Pakistan'da Geçici Hükümetin Yeni Başbakanı Göreve Başladı

Pakistan'da bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi parlamentonun feshedilmesinin ardından geçici hükümetin yeni başbakanı olarak seçilen Anwaarul Hak Kakar, yemin ederek göreve başladı. Seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.

Pakistan'da bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi parlamentonun feshedilmesinin ardından geçici hükümetin yeni başbakanı olarak seçilen Anwaarul Hak Kakar, yemin ederek göreve başladı.

Pakistan'da yapılması planlanan genel seçimlere kadar geçici hükümete başbakanlık edecek olan Anwaarul Hak Kakar, yemin ederek göreve başladı. Kakar'ın yemin törenine, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eski Başbakan Şahbaz Şerif ile eski kabine üyeleri katıldı. Kakar, Pakistan'ın 8'inci geçici başbakanı oldu.

Seçim ileri bir tarihe ertelenebilir

Pakistan Anayasası'na göre 90 gün içinde yapılması gereken genel seçimlerin, ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Pakistan yasaları, seçimlerin yalnızca en son nüfus sayımına göre belirlenecek olan seçim bölgelerinde göre yapılmasını zorunlu kılarken, Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), seçim bölgelerini yeniden belirlemek için en az dört ay gerektiğini belirtti.

Eski Başbakan Khan'a 5 yıl siyasi yasak getirilmişti

Pakistan'da devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davası kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan eski Başbakanı Imran Khan'a ise 5 yıl siyasi yasak getirilmişti.

Öte yandan, Khan hükümeti, geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. - İSLAMABAD