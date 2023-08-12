Pakistan'da Geçici Hükümetin Yeni Başbakanı Anwaarul Hak Kakar Oldu

Pakistan'da 2024 yılında yapılacak genel seçimlere kadar geçici hükümette başbakanlık yapacak isim belli oldu. Belucistan Halk Partisi (BAP) Senatörü Anwaarul Hak Kakar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ana muhalefet lideri Raja Riaz'ın görüşmesi sonucu başbakan olarak atandı.

Pakistan'da geçici hükümetin yeni başbakanı Senatör Anwaarul Hak Kakar oldu.

Pakistan'da 2024 yılının Mart ayında yapılacak genel seçimlere kadar geçici hükümette başbakanlık yapacak isim belli oldu. Pakistan Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ana muhalefet lideri Raja Riaz'ın yeni başbakanı belirlemek için başkent İslamabad'da bir araya geldiği belirtildi. İki liderin yeni başbakanın kim olacağına ilişkin görüşmesi sonucu Belucistan Halk Partisi (BAP) Senatörü Anwaarul Hak Kakar, geçici hükümetin başbakanı olarak atandı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin ise atama kararını onayladığı belirtildi. Hak Kakar, Pakistan'da gelecek yılın Mart ayında düzenlenecek genel seçimlere kadar ülkede başbakanlık yapacak.

Aktif siyaset geçmişi

Pakistan'da 2018 yılında Pakistan Senatosuna seçilen Hak Kakar'ın aktif bir siyasetçi olduğu belirtiliyor. Üst meclise seçilmeden önce Belucistan eyalet hükümetinin sözcüsü olarak görev yapan Kakar, 2008 yılında, Pakistan Müslüman Ligi-Quaid biletiyle Quetta'dan Ulusal Meclis seçimine itiraz etti. Belucistan Üniversitesi mezunu Hak Kakar, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarında yüksek lisans yaptı.

Pakistan'da parlamento feshedilmişti

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi parlamentonun feshedilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onaylanmıştı. Ülkede genel seçimlerin 90 gün içinde yapılması beklenirken, seçimlere geçici hükümet ile gidilecek. - İSLAMABAD