Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı yemin etti

Pakistan'da ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin katılımıyla gerçekleşen yemin töreninde eski Başbakan Şahbaz Şerif de hazır bulundu.