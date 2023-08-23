Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı seçimlerin şeffaf ve tarafsız yapılacağını belirtti

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, genel seçimlerin şeffaf ve tarafsız şekilde yapılmasını sağlayacağını belirtti. Kakar, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve teslim olmanın bir seçenek olmadığını dile getirdi. Ayrıca, teleferikte mahsur kalan kişilerin kurtarılmasına da değindi.

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, genel seçimlerin "şeffaf ve tarafsız şekilde yapılmasını sağlayacağını" belirtti.

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Kakar, yaptığı açıklamada, geçici hükümetin, seçim sürecinin sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla sınırlı süre görev yapacağını ifade etti.

Bu süreçte geçici hükümetin üzerine düşeni yapacağını belirten Kakar, genel seçimlerin "şeffaf ve tarafsız şekilde yapılmasını sağlayacağını" vurguladı.

Dawn'ın haberine göre de Kakar, düzenlediği basın toplantısında, Güney Veziristan bölgesindeki Asman Manza kasabasında dün teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 askerin ölmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kakar, "her ne olursa olsun terörle mücadeleye devam edeceklerini ve teslim olmanın bir seçenek olmadığını" dile getirdi.

Ayrıca, dün Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Battagram bölgesinde okula giderken 914 metre yükseklikteki teleferikte 14 saat mahsur kalan 6'sı çocuk 8 kişinin kurtarılmasına da değinen Kakar, kurtarma operasyonunda yer alan herkese teşekkür etti.

Pakistan'da ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, 14 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

Pakistan Seçim Komisyonu seçimlerin bu yıl yapılamayacağını duyurmuştu

Pakistan Seçim Komisyonu 17 Ağustos'ta genel seçimlerin planlandığı gibi bu yıl yapılamayacağını duyurmuştu.

Erteleme kararına ilişkin açıklamada, seçim bölgelerinin yeni nüfus sayımına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu sürecin eylülde başlayıp 14 Aralık'ta sona ereceğine işaret edilmişti.

Ardından da genel seçimler için ilave 90 güne ihtiyaç olacağı vurgulanmıştı.