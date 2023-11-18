Pakistan'da geçici hükümet, Anayasa Mahkemesinin sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını geçersiz sayan hükmüne karşı itirazda bulundu. Başbakan Anvarul Hak Kakar liderliğindeki geçici hükümet, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Anayasa Mahkemesinin 23 Ekim'de aldığı karara itiraz başvurusu yaptı.

Pakistan'da geçici hükümet Anayasa Mahkemesi kararına itiraz etti

Pakistan'da geçici hükümet, Anayasa Mahkemesinin, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını geçersiz sayan hükmüne karşı itirazda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Anvarul Hak Kakar liderliğindeki geçici hükümet, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Anayasa Mahkemesinin 23 Ekim'de aldığı karara itiraz başvurusu yaptı.

Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz başvurusunda, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına izin verilmesi talep edildi.

23 Ekim'de Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını anayasaya aykırı bularak, yargılamaların geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Kararda, anayasadaki adil yargılanma hakkına işaret edilerek, askeri mahkemelerde yargılanan 103 sivilin ceza mahkemelerinde yargılanacağı kaydedilmişti.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Pakistan ordusundan 16 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda orduya ait kurumlara saldıranların, "askeri mahkemelerde" yargılanacağı bildirilmişti.