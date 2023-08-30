Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın tutukluluk süresi uzatıldı

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın devlet sırlarını sızdırmakla suçlandığı davada tutukluluk süresi 14 gün daha uzatıldı. Khan'ın avukatı, kefalet dilekçesi verdiklerini ve davanın açık bir mahkemede görülmesini talep ettiklerini belirtti.

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Imran Khan'ın devlet sırlarını sızdırmakla suçlandığı davada tutukluluk süresini 14 gün uzattı.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın "devlet sırlarını sızdırmakla" suçlandığı davanın duruşması, Attock şehrindeki hapishanede yapıldı. Duruşmada, savcılığın talebi üzerine Khan'ın tutukluluk süresinin 13 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildi. Khan'ın avukatı Salman Safdar kararın ardından yaptığı açıklamada, "Mahkemeye kefalet dilekçesi verdik, cumartesi günü duruşma yapılacak. Ayrıca bir kez daha suçlamalara itirazda bulunduk ve davanın kamera önünde değil, açık bir mahkemede görülmesini talep ettik" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Khan, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir telgrafın içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç için kullanmakla suçlanıyor.

Dün farklı davada kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti

Khan'ın söz konusu davada tutukluluk süresinin uzatılması kararı, dün İslamabad Yüksek Mahkemesinin yolsuzluk suçlamalarından yargılandığı "Toshakhana" davasında aldığı 3 yıllık hapis cezasının ertelenmesine ve kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmesinin ardından geldi.

Siyasi yasak almıştı

Khan, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlarını içeren Toshakhana davasında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Pakistan Seçim Komisyonu ise 8 Ağustos'ta Khan'ın 5 yıl süreyle siyasetten men edilmesine karar vermişti.

Khan hakkında ayrıca, şiddetli protestoların düzenlenmesi ve ulusal güvenliği tehlikeye atmak gibi hakkında farklı suçlamalar da bulunuyor. - İSLAMABAD