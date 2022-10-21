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Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü

Politika Haberleri

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak kararı verilmesinin ardından Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak kararı verilmesinin ardından Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu bugün eski Başbakan Imran Khan'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle siyasi yasak getirdi. Seçim komisyonunda oy birliğiyle kabul edilen karar kapsamında Khan, "Yolsuzluk uygulamalarından" suçlu bulundu. Ulusal Meclis'ten çıkarılan Imran Khan'ın 5 yıl boyunca kamuda herhangi bir pozisyonda görev alamayacağı belirtildi. Kararın ardından Khan'ın destekçileri sokaklara çıkarak kararı protesto etti. Birçok yol trafiğe kapatılırken, protestocular Pencap Seçim Komisyonu ofisinin önünde sloganlar atarak, lastik yaktı.

Pakistan'da 10 Nisan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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