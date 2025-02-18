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Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının verildiği kavşak açıldı

Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının verildiği kavşak açıldı
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği kavşağın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği kavşağın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı yeni inşa edilen bir kavşağa verilmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İslamabad'da Recep Tayyip Erdoğan isminin verildiği kavşağın tabelasını Erdoğan'a takdim etmişti. Şerif bugün kavşağın resmi açılış törenine katıldı. Şerif törende, kavşağı kısa sürede tamamlayan tüm yetkililere teşekkür ederek, projenin başlangıçta tahmin edilenden daha düşük maliyetle tamamlanmış olmasını da takdirle karşıladı.

Pakistan hükümeti, İslamabad'daki F-8 ve F-9 kavşaklarını kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismiyle yeniden adlandırmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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