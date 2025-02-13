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Pakistan'da bir kavşağa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı verildi

Pakistan'da bir kavşağa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı verildi
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni inşa edilen bir kavşağa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni inşa edilen bir kavşağa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif, ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İslamabad'da işlek bir caddede yer alan ve Recep Tayyip Erdoğan isminin verildiği kavşağın tabelasını takdim etti.

İslamabad'da yapımına 5 Kasım 2024'te başlanan ve 42 günde inşa edilen kavşak Aralık 2024 tarihinde hizmete girdi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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