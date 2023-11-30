Pakistan'da akademisyenler sınır dışı kararına itiraz etti

Pakistan'da bir grup akademisyen, geçici hükümetin ülkedeki düzensiz göçmenleri sınır dışı etmesine karşı Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Lahor Üniversitesinden 6 akademisyen, çoğunluğu Afganistan vatandaşı olan göçmenlerin toplu şekilde sınır dışı edilmesine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, insan hakları ve uluslararası hukukun ihlal edildiği belirtilerek, geri dönen göçmenler için Afganistan'da tehdit ve tehlike olduğuna işaret edildi.

Pakistan'da bir grup akademisyen, geçici hükümetin ülkedeki düzensiz göçmenleri sınır dışı etmesine karşı Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Üniversitesinden 6 akademisyen, Anayasa Mahkemesine başvurarak çoğunluğu Afganistan vatandaşı olan düzensiz göçmenlerin toplu şekilde sınır dışı edilmesine itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, geçici hükümetin, eyalet hükümetlerinin ve diğer devlet kurumlarının Pakistan adına insan haklarını, Anayasayı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilerek, Afganistan'daki mevcut durumun geri dönen düzensiz göçmenler için gerçek bir tehdit ve tehlike oluşturduğuna işaret edildi.

Dilekçede ayrıca, düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi sürecini gözlemlemek, bu sürecin doğru ve adil şekilde işlemesini sağlamak amacıyla bir komisyon oluşturulması istendi.

Pakistan Halk Partisi ve Cemaat-i İslami Partisi de benzer şekilde geçici hükümetin kararına karşı Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesinin yarın konuyla ilgili ilk duruşmayı yapması bekleniyor.

Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararı

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından iki ülke arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti ekim ayının başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu aşan düzensiz göçmenlerden 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Pakistan, Ocak 2023'ten bu yana ülkede 24 intihar saldırısı düzenlendiğini, saldırganlar arasında Afganistan vatandaşlarının bulunduğunu açıklamıştı.

Taliban yönetimi ise Pakistan'ın bu kararını eleştiriyor, Afgan göçmenlere iyi davranılmasını ve ülkeden ayrılmaları için ek süre tanınmasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kurumlar da Pakistan'a bu karardan dönme çağrısı yapıyor.

BM'ye göre dönenlerin yüzde 60'ını çocuklar oluşturuyor.

Pakistan'ın kararının ardından İran da ülkede yaşayan Afgan göçmenleri geri göndermeyi yoğunlaştırmıştı.