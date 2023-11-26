Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin azledilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Pakistan'da bir kişi, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu yapan kişi, Alvi'nin eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI'ya destek vererek anayasayı ihlal ettiğini savundu.

Pakistan'da bir kişi, "eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'ne (PTI) destek vererek" görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin azledilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Dawn gazetesindeki habere göre, Gulam Murtaza Han adlı vatandaş, Alvi'nin anayasayı ihlal ettiğini savunarak, görevden alınması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu söyledi.

Han, Mahkemeye yaptığı itirazda Cumhurbaşkanı'nın tüm ulusu temsil ettiğini belirterek, ancak Alvi'nin eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI'nın bir temsilcisi gibi hareket ettiğini öne sürdü.

Alvi'nin PTI'ya destek vererek görevini kötüye kullandığını iddia eden Han, bu sebeple mahkemeye başvurduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Alvi, PTI'nın kurucu üyeleri arasında yer alıyor.