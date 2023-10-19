Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, BMGK'dan İsrail'in Filistin'deki vahşetine son vermesi için karar almasını istedi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Filistin'in İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek dayanışma gösterdi ve BMGK'nin İsrail'in Filistin'deki vahşetine son vermesi için bir karar alması gerektiğini belirtti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) " İsrail'in Filistin'deki vahşetini" durduracak bir karar alması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alvi, dayanışma göstermek için Filistin'in İslamabad Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

Alvi, burada yaptığı açıklamada, BM'nin, Filistin'de işlenen zulmü görüşmesinin elzem olduğunu belirterek BMGK'nin de " İsrail'in Filistin'deki vahşetini" durduracak bir karar alması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in "acımasız eylemlerinin" daha fazla savaşa yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Alvi, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Filistin'i desteklemek için "daha güçlü şekilde konuşmasının" gerekli olduğunu dile getirdi.

Alvi, Filistin halkının vahşi şekilde katledilmesini ve öldürülmesini kınadıklarını belirterek İsrail'in, yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalandığını ve tüm bunların daha da çok acı oluşturduğunu kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.