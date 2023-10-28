Pakistan Büyükelçisi: Uluslararası sistem vaatlerini yerine getiremiyor

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Filistin ve Keşmir'de devam eden çatışmaların, uluslararası sistemin vaatlerini yerine getiremediği acı gerçeğini vurguladığını belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Filistin ve Keşmir'de devam eden çatışmaların, uluslararası sistemin vaatlerini yerine getiremediği acı gerçeğini vurguladığını belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından İstanbul'da düzenlenen, birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi ve uluslararası öğrencilerin katıldığı "Keşmir Kara Günü" etkinliğinde konuşan Cüneyd, Pakistan'ın Keşmirlilere meşru özgürlük davalarında siyasi, ahlaki ve diplomatik desteğini sürdüreceğini aktardı.

Cüneyd, Keşmir konusundaki ilkeli duruşundan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Cüneyd, Filistin ve Keşmir'de devam eden çatışmaların, zayıfların işgal altında çürümeye ve güçlülerin ceza almadan öldürmeye devam etmesi nedeniyle uluslararası sistemin vaatlerini yerine getiremediği acı gerçeğini vurguladığını söyledi.

Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonu Federasyonu (IIFSO) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Faysal da uluslararası topluma, Hindistan'ın Keşmir'deki insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulması ve Cammu Keşmir anlaşmazlığının BM Güvenlik Konseyi Kararları uyarınca barışçıl ve adil bir şekilde çözülmesi amacıyla üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.

TÜGVA Başkan Yardımcısı Muhammad Malik, uluslararası toplumun kendilerine vaat ettiği gibi Keşmir halkına meşru kendi kaderini tayin hakkı tanınması gerektiğini kaydetti.