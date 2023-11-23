Pakistan BRICS'e katılmak istiyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İslamabad'ın BRICS'e katılımının uluslararası işbirliğinin artırılması ve kapsayıcı çok taraflılığın yeniden canlandırılmasında önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İslamabad'ın BRICS'e katılımının uluslararası işbirliğinin artırılması ve kapsayıcı çok taraflılığın yeniden canlandırılmasında önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Sözcü Beluç, başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında yaptığı haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Pakistan'ın BRICS'e resmi olarak üyelik başvurusunda bulunduğunu doğrulayan Beluç, İslamabad'ın BRICS'e katılımının uluslararası işbirliğinin artırılması ve kapsayıcı çok taraflılığın yeniden canlandırılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Beluç, Pakistan'ın BRICS'in birçok üyesiyle ve örgüte yeni davet edilen ülkelerle dostça ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Muhammed Halil Cemali, dün ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu açıklamıştı.

"Pakistan, mültecileri göndermiyor" vurgusu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Pakistan'dan sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerle ilgili endişelerine de yanıt veren Beluç, İslamabad'ın ülkede yasa dışı şekilde yaşayan kişileri gönderdiğine işaret etti.

Beluç, Pakistan'ın mültecilerle ilgili herhangi bir sınır dışı kararı almadığını ve mültecilerin geri dönüşlerinin onurlu şekilde olması gerektiğine inandığını kaydetti.

Pakistan'dan Filistin için uluslararası barış konferansına destek

Filistin'deki gelişmelere de değinen Beluç, barış sürecinin başlaması için uluslararası barış konferansı teklifini desteklediklerini söyledi.

Bölgeye barışın ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasıyla gelebileceğine dikkati çeken Beluç, dünyanın geri kalanı gibi Gazze'de yarın verilecek insani arayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Beluç, söz konusu insani aranın kuşatma altındaki Gazze halkına gıda, su, yakıt ve diğer insani yardımların ulaştırılması için bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

"Hindistan'da helal sertifikalı ürünlerin yasaklanması artan İslamofobi'nin tezahürü"

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde helal sertifikalı gıda ürünlerinin yasaklanmasına atıfta bulunan Beluç, "Helal sertifikası dünya çapında kabul görüyor ve bu bağlamda bu tür ayrımcı adımlar, Hindistan'da resmi koruma altında artan İslamofobi'nin bir tezahürü." dedi.

Beluç, helal sertifikalı gıda ürünlerinin satışının yasaklanmasını Hindistan'daki Müslümanların hak ve özgürlüklerine yönelik bir hakaret olarak nitelendirerek, bunun, Müslümanların Hindistan'da dinlerini özgürce yaşamalarını kısıtlayan bir başka adım olduğunu kaydetti.