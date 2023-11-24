Pakistan, BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, BRICS'e katılmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Pakistan'ın uluslararası işbirliğinin ilerletilmesinde ve kapsayıcı çok taraflılığın yeniden canlandırılmasında önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

İSLAMABAD, 24 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, BRICS'in gelişmekte olan ülkelerden oluşan önemli bir grup olduğunu belirterek ülkesinin BRICS'e katılmak için resmi başvuruda bulunduğunu söyledi.

Beluç Perşembe günü haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "BRICS'in kapsayıcı çok taraflılığa açık olduğunu ilan etmesinin ardından bu kararı aldık" dedi.

Beluç, Pakistan'ın gruba katılarak uluslararası işbirliğinin ilerletilmesinde ve kapsayıcı çok taraflılığın yeniden canlandırılmasında önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Sözcü, Pakistan'ın BRICS üyelerinin çoğunun yanı sıra yeni davet edilen ülkeler grubuyla da dostane bağlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Beluç, "BRICS'in kapsayıcı çok taraflılığa olan bağlılığı doğrultusunda Pakistan'ın talebi konusunda ilerleme kaydedeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

BRICS, gelişmekte olan ekonomilere sahip Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşuyor.

Ağustos ayında Güney Afrika'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde İran, Arjantin, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bloğa katılmaya davet edilmişti. Bu ülkelerin üyelikleri 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.