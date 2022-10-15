Pakistan, Biden'ın 'tehlikeli ülke' sözleri üzerine ABD Büyükelçisini çağırdı

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, ABD Başkanı Joe Biden'in Pakistan'ın herhangi bir uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olabileceğini söylemesinin ardından ABD Büyükelçisi Donald Blome'u çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, ABD Başkanı Joe Biden'in Pakistan'ın herhangi bir uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olabileceğini söylemesinin ardından ABD Büyükelçisi Donald Blome'u çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi California'da konuşma yaptı. Konuşmasında Pakistan'ı, "uyumsuz nükleer silahlara sahip" dünyanın "en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirerek, "Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri Pakistan. Uyumsuz nükleer silahlara sahipler" dedi. Biden'ın açıklamaların ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, Pakistan'ın nükleer varlıklarının güvenlik ve emniyetle ilgili olarak IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) uyarınca her bir uluslararası standardı karşıladığını söyleyerek, "Pakistan, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama konusunda kararlı. Güvenlik sorunları varsa yakın zamanda Pakistan topraklarına kazara füze fırlatan Hindistan'ın nükleer silahları hakkında sorulmalıdır. Bu sadece sorumsuz ve güvensiz değil, aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip ülkelerin güvenliği konusunda ciddi endişeler doğuruyor. Biden'ın açıklamaları sürpriz oldu. Bu tür yanlış anlamaların angajman eksikliğinden kaynaklandığına inanıyorum. ABD ile ilişkilerimizin doğru yönde devam etmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Biden'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Başbakanı olarak, en güvenli nükleer komuta ve kontrol sistemlerinden birine sahip olduğumuzu biliyorum. Dünya çapında savaşlara karışan ABD'nin aksine, Pakistan ne zaman saldırganlık gösterdi, özellikle nükleerleşme sonrası?" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD