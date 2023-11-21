Pakistan Başbakanı: Taliban'ın Pakistan'a yönelik terör faaliyetleri kabul edilemez

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Afganistan'daki Taliban yönetiminin Pakistan'a karşı terör faaliyetlerine yönelik eylemsizliğinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kakar, Kabil'in Afganistan topraklarını kullanarak Pakistan'da eylem yapan teröristlere karşı harekete geçme veya onları İslamabad'a teslim etme konusunda bir karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Afganistan'daki Taliban yönetiminin Pakistan'a karşı terör faaliyetlerine yönelik eylemsizliğinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Geo News televizyonuna konuşan Kakar, Kabil'in Afganistan topraklarını kullanarak Pakistan'da eylem yapan teröristlere karşı harekete geçme veya onları İslamabad'a teslim etme konusunda bir karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Kakar, Taliban yönetiminin Pakistan'a karşı terör faaliyetlerine yönelik eylemsizliğinin kabul edilemez olduğunu dile getirerek Kabil'in, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'daki sığınaklarından haberdar olduğunu vurguladı.

Tüm Afganların Pakistan için önemli olduğuna işaret eden Kakar, Pakistan ve Afganistan'ın birbirlerinden ne beklediğini dürüstçe düşünmesi gerektiğini söyledi.

Kakar, Pakistan'ın ülkedeki mültecileri geri göndermediğini ancak herhangi bir belgesi olmayan düzensiz göçmenleri sınır dışı ettiğini dile getirdi.

Pakistan'da, bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu TTP tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan, bu iddiaları reddediyor.