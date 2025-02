Pakistan Başbakanı Şerif: "Türkiye, dünya çapında en hızlı büyüyen ülkelerin başında geliyor"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Türkiye dünya çapında en hızlı, en fazla büyüyen ülkelerin başında geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Şerif konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve heyetini, Pakistan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile Pakistan öyle iki ülke ki aralarında eşi benzeri olmayan bir ilişki var. Bu ikili ilişki, Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra tesis edilmiş bir ilişki olmakla kalmadı. Tam tersine, yüzyıllar öncesine dayanan büyük bir dostluk ve büyük bir kardeşlik ilişkisi gelişmiş bulunmaktaydı" ifadelerini kullandı. İki ülkenin her zorlukta birbirinin yanında olduğunu belirten Şerif, "Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk" dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir lider olduğunu belirterek, "Sizin vizyonunuz, sizin açıklığınız ve dürüstlüğünüz, Türkiye'yi tam anlamıyla geçtiğimiz yıllar içerisinde dönüştürdü. Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında geliyor. Siz her anlamda liderlik yaptınız, ülkenizin dönüşümünde ama her fırsatta, elinize geçen her şartta Müslüman halkların, özellikle mazlumların haklarını savunmaya devam ettiniz. Bu Filistin halkı olsun, Gazze ya da Keşmirliler olsun. Her zaman sizin söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından, çok büyük bir dikkatle dinledi ama aynı zamanda siz mazlumların hakkını savunurken, sessinizi yükselttiğinizde bütün dünya sizi net bir şekilde duydu" şeklinde konuştu. - İSLAMABAD