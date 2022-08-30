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Pakistan Başbakanı Şerif'ten yardımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Politika Haberleri

Pakistan Başbakanı Şerif'ten yardımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, ülkede meydana gelen sel felaketi nedeniyle Türkiye'den gönderilen insani yardımlar taşıyan uçaklar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, ülkede meydana gelen sel felaketi nedeniyle Türkiye'den gönderilen insani yardımlar taşıyan uçaklar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Türkiye'nin Pakistan'a gönderdiği insani yardımlar hakkında açıklamada bulundu. Başbakan Şerif bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'daki selden zarar gören insanlar için büyük bir yardım çabası içerisinde olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 6 uçak Pakistan'a indi. Yarın 2 tane daha gelecek. Ayrıca yardım malzemeleri taşıyan tren Ankara'dan Pakistan'a geldi" dedi. Başbakan Şerif yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistanlı mevkidaşı Eşref'e geçmiş olsun dileklerini iletti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Şentop, Türkiye'nin bu zor zamanda Pakistan ile omuz omuza olduğunu ifade etti. Pakistan Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref ise Şentop'a selin neden olduğu zararlar hakkında bilgi vererek, her iki ülkenin de zor zamanlarda birbirlerinin yanında olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Pazar günü yardım çadırı, yiyecek ve diğer ihtiyaçları taşıyan uçaklar Türkiye'den, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Karaçi kentine inmişti. İnsani yardımlar Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı tarafından ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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