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Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Politika Haberleri

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı nedeniyle tebriklerini iletti.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı nedeniyle tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı nedeniyle tebrik etti. Şerif, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Politika Haberler

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