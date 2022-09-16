Pakistan Başbakanı Şerif'in Putin'le görüşmesinde kulaklıkla sınavı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Semerkant'taki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği görüşmede çeviri kulaklığını takamayıp zor anlar yaşadı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Semerkant'taki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider el sıkıştıktan sonra yerlerine geçti. Putin masadaki çeviri kulaklığını alıp takarken, Şerif'e de kulaklığı takmasını işaret etti. Şerif, kulaklığı eline alırken bir türlü takmayı başaramadı. "Birisi bana yardım edebilir mi?" diyen Şerif'in yanına salondakilerden biri geldi. Şahbaz'a takılan kulaklık saniyeler sonra düştü. Putin gülümserken, Şerif'in kulaklığı yeniden takıldı ve görüşmeye geçildi. Şerif'in zor anları sosyal medyada da gündem oldu. - SEMERKAND