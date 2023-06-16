Pakistan Başbakanı Şerif, Ağabeyini Ülkeye Dönmesi İçin Çağırdı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, seçim kampanyasını yönetme,si ve dördüncü defa başbakan olması için 2019'dan bu yana Londra'da bulunan ağabeyi eski Başbakan Navaz Şerif'e ülkeye dönmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Pakistan Senatosunda bir kişinin siyasetten men edilme süresinin 5 yılla sınırlanmasını öngören yasa tasarısı onaylandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, seçim kampanyasını yönetme,si ve dördüncü defa başbakan olması için 2019'dan bu yana Londra'da bulunan ağabeyi eski Başbakan Navaz Şerif'e ülkeye dönmesi çağrısında bulundu.

Geo News televizyonundaki habere göre, Başbakan Şerif, başkent İslamabad'da Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinin (PML-N) merkezi genel konsey toplantısına liderlik etti.

PML-N'nin yeniden genel başkanı seçilen Şerif, toplantıda, 2019'dan bu yana Londra'da bulunan ağabeyi Navaz Şerif'e seçim kampanyasını yönetmesi ve dördüncü defa başbakan olması için Pakistan'a dönmesi için çağrıda bulundu.

Siyasetten men edilme süresine 5 yıl sınırı

Pakistan Senatosunda ise bir kişinin siyasetten men edilme süresini 5 yılla sınırlanmasını öngören yasa tasarısı onaylandı.

Tasarıda ayrıca Seçim Komisyonuna seçim tarihlerini belirleme yetkisi verilmesi de yer aldı.

Söz konusu yasa tasarısı, muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ve Cemaat-i İslami Partisi tarafından tepki çekti. İki partinin üyeleri de tasarının anayasanın ihlali olduğunu savundu.

Şerif, 2019'dan bu yana Londra'da

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif halen Londra'da bulunuyor.

Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Navaz Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

10 Kasım 2022'de Navaz Şerif'e diplomatik pasaport çıkartılmıştı.

Hükümet yetkilileri, Şerif'in ülkeye dönebilmesi için yasal zeminin hazırlandığını belirtmişti.