Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Terör kullanılmamalı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'a atıfla diplomatik kazanç elde etmek için terörün kullanılmaması gerektiğini söyledi. Şerif, terör faaliyetlerinin bölgedeki barışın en ciddi engellerinden olduğunu vurgulayarak, terör ve aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Afganistan'daki istikrarın önemine dikkat çekti ve ŞİÖ ülkelerinin terör, aşırıcılık ve ayrılıkçılığa karşı ortak adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'a atıfla diplomatik kazanç elde etmek için terörün kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Başbakan Şerif, Hindistan'ın dönem başkanlığında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyinin çevrim içi toplantısına katıldı.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, Hindistan'a atıfla diplomatik kazanç elde etmek için terörün kullanılmasından kaçınılması gerektiğini ifade ederek, terörün her biçim ve tezahürünün kınanmasının önemini vurguladı.

Şerif, terör faaliyetlerinin bölgedeki barışın en ciddi engellerinden olduğunu, ister bireyler ister toplumlar veya devletler tarafından işlenmiş olsun, terör ve aşırıcılıkla tam bir güçle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Nedeni ve bahanesi ne olursa olsun masum insanları öldürmenin hiçbir gerekçesi olamayacağını dile getiren Şerif, benzer şekilde dini azınlıkların yerel siyasi amaçlar için şeytanlaştırılmamasının önemine işaret etti.

Şerif, Pakistan'ın terörle mücadeledeki fedakarlıklarına atıfta bulunarak, ŞİÖ ülkelerinin terör, aşırıcılık ve ayrılıkçılığa karşı ortak ve acil adımlar atması gerektiğini ve bunun tüm üye devletlerin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Uluslararası topluma Afganistan çağrısı

Afganistan'daki istikrarın "ortak hedefe" ulaşmak için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Şerif, dünyanın bu ülkeye karşı ilgisinin durağan olduğunu söyledi.

Şerif, uluslararası topluma Afganistan ile anlamlı şekilde ilişki kurması çağrısında bulunarak, geçici Afgan hükümetinin de topraklarının terör amacıyla kullanılmamasını sağlamak için somut önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Barış ve toplumsal uyum mesajı

Sürdürülebilir barış hedefine ulaşmak için "işgal altındakiler" dahil herkes için temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerektiğinin altını çizen Şerif, İslamofobi, şiddet içeren aşırı milliyetçilik ve yabancı düşmanı ideolojilerin yerini barış ve toplumsal uyumun alması gerektiğini kaydetti.

Şerif, ŞİÖ'nün bölücü politikalara karşı çıkması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle dini gerekçelerle kasıtlı provokasyon ve nefreti körüklemeye karşı durulması gerektiğini aktardı.

"CPEC oyun değiştirici olabilir" vurgusu

ŞİÖ'nün Birleşmiş Milletlerin (BM) egemenlik, toprak bütünlüğü ve halkın kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine riayet edilmesini savunduğunu ifade eden Şerif, söz konusu ilkelerin bölgede uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözümü için uygulanabilir bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Şerif, bağlanabilirliğin modern küresel ekonomide belirleyici bir özellik haline geldiğini, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) bölgedeki bağlantı ve refah için oyun değiştirici olabileceğini sözlerine ekledi.