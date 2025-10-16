Haberler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: 'Kalıcı ateşkes için top Taliban'ın sahasında'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile 48 saatlik geçici ateşkesin devam ettiğini belirterek, kalıcı ateşkes için Taliban yönetimiyle görüşmeye hazır olduklarını ifade etti. Şerif, Taliban'ın son saldırısının Hindistan'ın kışkırtması sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile varılan 48 saatlik ateşkes devam ederken Afganistan ile görüşmeye hazır olduklarını belirterek, "Kalıcı ateşkes için top artık Taliban'ın sahasında" dedi.

Pakistan ile Afganistan arasında dün başlayan geçici ateşkes devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Afganistan'daki Taliban yönetimiyle makul şartlar üzerinden görüşmelere hazır olduğunu açıklayarak, "Kalıcı ateşkes için top artık Taliban'ın sahasında" dedi.

Taliban yönetiminin Pakistan'a yönelik son saldırısının Hindistan'ın kışkırtması sonucu gerçekleştiğini öne süren Şerif, "Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen, Afganistan'daki Taliban yönetimi barışı öncelik haline getirmedi ve saldırganlık yolunu seçti" dedi.

İki ülke arasındaki sınırda terör faaliyetlerindeki artışa dikkat çeken Şerif, Pakistan'ın tam kapsamlı bir operasyon başlatmak zorunda kaldığını vurgulayarak, üst düzey Pakistanli yetkililerin bu olaylarla ilgili çok kez Afganistan'ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Pakistan-Afganistan gerilimi

Pakistan, Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana Afganistan faaliyet gösteren ülkesinde yasaklı olan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'ı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor. Pakistan, son dönemde sınır hattında TTP'nin kendi topraklarına düzenlediği saldırılara karşılık olarak 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi. Afganistan'ın da Pakistan'ın saldırılarını karşılık vermesi ile gerilim arttı. Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla iki ülke arasındaki çatışmalar durmuş, fakat 14 Ekim'de yeniden başlamıştı. Pakistan, Afganistan'ın talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan etmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan sınırında çıkan çatışmalarda 200 Taliban kuvvetinin öldürüldüğü, 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği,29 askerin yaralandığı bildirilmiş, Afganistan'a ait 21 sınır karakolunun da ele geçirildiği kaydedilmişti. - İSLAMABAD

